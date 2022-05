Bénédiction des motos des Blue Knights à l’église Saint-Pierre de Jette

Le prêtre Dirk Vannetelbosch a béni les motos et leur motard ce jeudi à l’église Saint-Pierre de Jette.

La désormais traditionnelle bénédiction des motos a eu lieu jeudi en l’église Saint-Pierre de Jette. Après la célébration eucharistique de l’Ascension, quelques dizaines de motards et motos ont été bénis par le prêtre Dirk Vannetelbosch. Le curé de la paroisse est depuis plusieurs années aumônier des Blue Knights, une association internationale de motards composée en majorité de policiers et de leurs familles.

Lors de l’Eucharistie, des fonds ont été collectés pour l’ASBL « Belgian Blue Line ». Cette association sans but lucratif a été fondée en réponse aux attentats du 22 mars 2016. Sous la devise « United We Stand », des badges avaient alors été vendus pour soutenir un policier grièvement blessé. Plus tard, l’action « The Thin Blue Line » a été étendue à tous les policiers victimes d’un accident ou d’un incident grave dans l’exercice de leurs fonctions. L’asbl tente également d’apporter une aide financière aux familles en cas de maladie ou de décès.

Dans son homélie, le Père Vannetelbosch a exhorté les personnes présentes à être davantage confesseur de leur entourage, « pour offrir une oreille attentive à ceux qui en ont besoin ».

« Nous prions également pour le peuple et les Blue Knights d’Ukraine », a déclaré le prêtre. «Puissent-ils continuer à persévérer, dans les circonstances plus dures que tout ce qu’ils auraient pu imaginer».