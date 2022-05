5 œufs de faucons pèlerins à l’ULB: «Du jamais vu»

Pour la première fois, le couple de faucons pèlerins qui s’est installé à l’ULB a une nichée de 5 œufs. Le premier fauconneau a pointé son bec mardi.

Les experts n’en reviennent toujours pas. « C’est du jamais vu ! Une nichée de fauconneaux éclos en direct en cette fin du mois de mai à Bruxelles ! ». Depuis 2019, un couple de faucons pèlerins niche au sommet de la tour du bâtiment A de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Après avoir déménagé ce printemps vers une église à proximité, les rapaces sont revenus début avril. « On peut raisonnablement formuler l’hypothèse que la ponte a été perdue. Dans ce cas, le couple peut tenter une nouvelle nidification. Ce n’est pas exceptionnel, mais c’est rare », estime l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. « Et c’est ce qu’ils ont fait ! Mais en plus, et ça, c’est tout à fait exceptionnel, la femelle a pondu 5 œufs ! »

Ce mardi matin, un peu avant 7h, un premier fauconneau est né. Un petit miracle selon les experts car la « nidification si tardive rendait le succès de la couvaison quelque peu incertain ».

Institut royal des Sciences naturelles

Depuis, 3 autres œufs ont éclos. Le dernier ne devrait pas tarder à suivre.

Ailleurs

L’église Saint Job à Uccle a assisté à la naissance des 4 fauconneaux le 13 avril. Le duvet blanc a laissé la place aux plumes sombres. Et les premiers envols ont commencé. Tandis que les 4 fauconneaux de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre ont été bagués. La commune a vu, depuis 2014, 19 poussins élevés et bagués.