Wouter Vandenhaute s’exprime sur le départ de Vincent Kompany

Le président du Sporting d’Anderlecht n’a pas souhaité rentrer dans les détails concernant le départ de son entraîneur.

Interrogé au micro de la RTBF quelques heures après l’annonce de la séparation entre le Sporting d’Anderlecht et son coach Vincent Kompany, Wouter Vandenhaute, le président des Mauves, a surtout tenu à insister sur l’émotion engendrée par cette décision.

« On a eu des bonnes et longues discussions avec Vincent. Ensemble, nous avons pris la décision d’arrêter la collaboration. C’est un moment plein d’émotion car nous avons vécu deux saisons très intenses, deux saisons dont on peut être vraiment fier. On était loin, très loin, trop loin… On est revenu, on a joué deux fois les PO1, à quatre équipes. Ce n’est pas facile, seuls trois équipes ont réussi à le faire : Bruges, l’Antwerp et nous. On a aussi joué la finale de la Coupe de Belgique », a-t-il rappelé, avant de souhaiter le meilleur à Kompany.

« Je suis fier que Vincent ait fait ses débuts d’entraîneur chez nous. On arrête maintenant la collaboration. Nous, on continue notre aventure. Je remercie Vincent pour tout ce qu’il a fait pour nous et je lui souhaite une grande carrière d’entraîneur. Je suis convaincu qu’il va y arriver. »