Le prix Bruocsella 2022 pour le Parcours urbain Humain de Jette

Le Parcours urbain Humain du Centre culturel de Jette a reçu le prix Bruocsella qui soutient les projets culturels améliorant l’environnement urbain.

Le prix Bruocsella, qui vise à soutenir les projets culturels qui améliorent l’environnement urbain en région bruxelloise, a récompensé mercredi en début d’après-midi le Parcours urbain Humain du Centre culturel de Jette, constitué de sept fresques mettant en avant les droits de l’Homme énoncés dans la déclaration universelle.

La commune de Jette a créé en 2020 un parcours d’art urbain qui compte six oeuvres faites par des artistes reconnus (Kool Koor, Alvari, Dourone, Soaz, Shamisa et Shoof) et une création collective réalisée par plus de 200 habitants. Toutes illustrent des droits fondamentaux afin de sensibiliser les passants à leur importance capitale. Elles ont été réparties sur l’ensemble du territoire communal.

Le centre culturel de Jette souhaite désormais mettre en valeur ces fresques et les relier entre elles au travers du Parcours urbain Humain, qui proposera du contenu écrit et visuel via des QR codes.

Les 22 entreprises mécènes membres du collectif Bruocsella ont été séduites par le dynamisme de l’équipe, la force du message véhiculé et son impact bénéfique sur la population. Les 22.000 euros qui accompagnent le prix visent à soutenir la réalisation du projet.

L’ASBL Prométhéa est une association active depuis plus de 37 ans dans la promotion du mécénat d’entreprise pour la culture et le patrimoine. Son collectif Bruocsella a, depuis sa création en 2003, examiné 326 candidatures et a décerné 27 prix. En comptant cette édition 2022, le montant total cumulé investi dans des projets de valorisation du cadre de vie urbain bruxellois atteint 452.000 euros.