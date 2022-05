L’installation de plus de 100 nouvelles fontaines à Bruxelles

L’équipe de Vivaqua et les élus bruxellois. - D.R.

Ce mardi 24 mai, les responsables de VIVAQUA, l'opérateur de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, et de la commune de Jette se sont retrouvés au Parc de la Jeunesse pour y inaugurer une nouvelle fontaine d'eau potable.

Cette inauguration marque le coup d'envoi du placement de plus de 100 nouvelles fontaines à boire à travers le territoire de la Région d’ici fin 2025.

En effet, VIVAQUA a décidé d’endosser un rôle actif dans le déploiement d’un réseau de nouvelles fontaines à boire, tant en voirie communale (nombre provisoire de 74 fontaines, réparties sur 12 communes) que régionale (nombre provisoire de 43 fontaines) : elle a développé une stratégie globale qui comprend – contre rémunération – l’achat, le placement et l’entretien des fontaines publiques souhaitées par les autorités publiques.

Pour Bernard Van Nuffel, Président de VIVAQUA et 1er Echevin de la Commune de Jette : « le projet d’augmenter le nombre de fontaines d’eau potable en Région bruxelloise s’inscrit dans l’idée de la Blue Community pour laquelle VIVAQUA se mobilise depuis plusieurs années. Car en effet, la promotion de l’eau du robinet est essentielle, surtout dans le contexte actuel de fragilisation économique de certains publics. C’est avec beaucoup de fierté que j’assiste à cette inauguration aujourd’hui et que je peux annoncer que VIVAQUA a prévu d’installer 28 fontaines au total cette année-ci encore. »

Mounir Laarissi, Echevin de l’Environnement de Jette, se réjouit : « l’accès à l’eau potable en ville est essentiel. Grâce à l’installation de cette fontaine d’eau potable, la population peut se rafraîchir et boire gratuitement. C’est important notamment pour soutenir les sportifs ou les promeneurs, très nombreux au Parc de la Jeunesse, ou encore d’offrir aux familles et amis qui se retrouvent autour de la plaine de jeux la possibilité de se rafraîchir. Nous voulons amplifier cet accès ailleurs aussi dans notre commune : 2 autres fontaines sont prévues d’être placées à Jette. »

Concrètement, en 2022, 25 fontaines communales et 3 régionales pourraient être placées par VIVAQUA. Au total et pour fin 2025, plus d’une centaine de nouvelles fontaines devraient être installées.