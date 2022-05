La Porteuse d’Eau aux couleurs de l’Union saint-gilloise

La célèbre statue érigée à la Barrière de Saint-Gilles porte actuellement les couleurs de l’Union saint-gilloise.

À l’occasion de la célébration de l’Union Saint-Gilloise par la commune de Saint-Gilles ce 23 mai, la Porteuse d’Eau, érigée au centre de la Barrière, a été habillée aux couleurs du club par l’échevin de la Cohésion sociale, du Tourisme et du Folklore Thierry Van Campenhout (PS), adaptant à cette fin le premier costume de sa garde-robe offert par l’Ommegang en 2017.

D.R.

Cette garde-robe, inspirée par celle de Manneken-Pis (auquel la Porteuse d’eau est fiancée) et créée par l’échevin pour les 800 ans de la commune, incarne à ses yeux la symbolique de la reconnaissance et l’évidence des identités multiples - 150 nationalités sur 2,5 km2 - et de leur « Saint-Gillitude ».

Après avoir également reçu un costume albanais de l’ASBL saint-gilloise Konitza, elle recevra ce 4 juin des mains du Centre d’Art fantastique et de son Conservateur Michel Dircken une robe de « Steam punker » à l’occasion de leur Festival International. Avant un prochain costume en préparation pour les 50 ans de l’association Hispano-Belga.