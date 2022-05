François Berléand incarnera le Héraut de l’Ommegang

Après deux ans de pause forcée, la culture et le folklore bruxellois revivent. Le 29 juin et le 1er juillet se tiendra l’Ommegang. Parmi les invités d’honneur, on retrouve François Berléand et Nicolas Vadot.

** ** **** ** ** *** ******** ************ ******* ** ******* ** ************ ** ********** ** ***** * ******** *** ******** ** *** ********** ****** **** **** **** ***** *** ********* ************ ****** **** ********* ** ******* ********** *** ***** ** ****** **** *** *************** **** ******* *** ********** *** ***** ***** ****************** ******** **** ** ****** ********** ** ************ ******** ******* ***** ************* ******* **** *** ***** ** ****** ** ********** *** ** ********* * ***** ********** ** **** ***** ******* *** ****** *********** **** ** ********* ***** ** ****** *** ********* ******* ** ** ********* ** ************ ** **** ****** *** ** ******* ** **** ** ** ****** ********* ******** *********** ****** ******* ******* *********** ********* ******* ********* ********* ***** ************* ******** ******* ** **** ** ********* ********* **************** ** ******** ********** ** ********* ********* * ********* ***** **** *********** ****************** ********** ******************** ** **** ***** ** ** ******* ** ********** ********** ******** ************ ** ***** ************ ** ** ********* *** ** ******* ** *** **** *** ***************** ******** ********* ********* *** ** ** *** ******** ***** *** ************ ***************** ** *********** *** ****** ** ** ******* ** ******* ** ************* ** ************** ** *** ******* ** ** ******** *********** ** **** ** ******** *********** *** ******* ** **************** ** *********** ** ****** ******* ***** ******** ** ****** *** ******* ** ************* ****** ** ******** ********* ** ******* ** ******* ** ******** ****** *** **** ********* ** ** ******* ******* ** **** ******** *** ********* ******* ***** **** ******** *** ** ****** ************ ** ******* *************** ** ***** ******* ** ********* ** ****** ****** ***** ******* ****** *********** **** ************* *** *********** ****** ************** * ***** ******* ************** ****** ****** ***** ************ *** ******* *** ** ***** ** *********** ****** ******* ***** ** ***** ********* ******** ** ********** ********** ************ ** ***** ** ************* ** ********* ** ***** ************** ** **** ********** ** * ***** ***** ************** ** **** ** ********** ******** *********** ** *********** ** *********** ** ***** ****** *** ******* **** ********** **** *********************** ** ******** ******** ***** ***** ********* ** ** ******* ** *** ****** ************* ********** ******** ****** *********** ****** *** ****** ** ********* *** ***** ***** *** ********** **** ******* *** ********* *** ******** *** ****** ***** ** ************** ****** **** *************** *********** ********* ** ****** ** *********** ******** ** ******** ** *** ******* ** **** ************ ****** ***** ***** ** ***** *************** **** *** **** ** ***** *** ******** ** ********** ************* ** ******* **** ** **** ***** ** ********** ** ***** ********************** ******** **** ** ****** ** ******** ******* ** ** ***** ****** ** ** ********* ********** ** ****** ** ******** ** *** ** ************* ** ******* ** ***** *** ** ****** ** *********** ** ********** *** ********* ** ******* ************ ********** ***** ** ** **** ** ** ***** ** *********** ********** *** ********* ** ********** ** ******* ** ****** ** ******* *** ****** ********* ** **** ** **** ******* ********* ** ****** ** ********** ** ****** ** *********** ** ********* ** **** ****** ****** ** ** **** ** ********** ***** **************** ** ******** ******* *** *************** ********* **** ** ****** ******************** *********** *** ****** ********* ** ***** ***** *** ********* ** ***** ** ** ***** ** ****** ** ** ***** ** *******************