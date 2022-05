Un Bruxellois égorgé à Leeuw-Saint-Pierre

Mardi, un homme a été tué à Leeuw-Saint-Pierre. Selon l’agresseur, la personne vient de Woluwe-Saint-Lambert.

Un homme a été tué mardi à Leeuw-Saint-Pierre, en périphérie bruxelloise, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde, confirmant une information de plusieurs médias. Selon les premières constatations, un homme de 27 ans aurait égorgé un autre homme, du même âge. Deux personnes, l’auteur présumé et un homme de 28 ans, ont été interpellées, ajoute le parquet.

Les faits se sont déroulés dans l’appartement du principal suspect, situé rue Joseph Depauw. Les circonstances ne sont pas encore claires. «L’identité de la victime n’est pas encore sûre à 100%. Sur la base de déclarations de l’agresseur, il s’agirait d’un homme de 27 ans, originaire de Woluwe-Saint-Lambert, mais aucun papier d’identité n’a été retrouvé sur la dépouille», a précisé une porte-parole du parquet.

Une troisième personne, présente sur les lieux à l’arrivée de la police, a été interpellée. Elle est âgée de 28 ans et est également domiciliée à Leeuw-Saint-Pierre. «Selon les premières déclarations, cet individu aurait été appelé par le suspect paniqué, qui serait son employé. Il est arrivé sur place et a appelé les secours. Cet homme de 28 ans a également été arrêté dans l’attente d’informations plus claires.»

Le labo et un médecin légiste sont arrivés sur place. Un juge d’instruction a été requis pour assassinat.