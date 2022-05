Alejandro Millan a fait ses adieux à l’Union Saint-Gilloise

Le club bruxellois n’a pas levé l’option d’achat du joueur de Villarreal.

L’Union n’a pas levé l’option d’achat d’Alejandro Millan, prêté par Villareal depuis le mois de janvier pour remplacer Felipe Avenatti qui était parti au Beerschot. Le joueur espagnol a dès lors fait officiellement ses adieux au club saint-gillois. « Je ne vais jamais oublier cette année », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. « Je vous souhaite tout le succès du monde dans le futur et je vous supporterai peu importe où vous êtes. »

À l’Union, Millan n’aura jamais vraiment réussi à se faire sa place. Il n’aura été qu’une seule fois titulaire et sera monté au jeu à six reprises pour un but inscrit (contre Charleroi le 19 février).

Son départ signifie que, pour l’heure, l’USG ne compte plus qu’un seul attaquant : Dante Vanzeir. Deniz Undav étant en partance pour Brighton.