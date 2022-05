La Terrasse O² se veut le plus grand espace de coworking en plein air

La 18e édition de la Terrasse O² a démarré le 20 mai et se poursuivra jusqu’au 20 juillet prochain. Cette année, le site fait peau neuve et se veut désormais le plus grand espace de coworking en plein air de Belgique, ouvert de midi à minuit.

