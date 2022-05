La prime 2022 pour les secteurs les plus touchés par la crise est disponible

La nouvelle prime 2022 mise sur pied par le gouvernement bruxellois pour les secteurs les plus touchés par la crise Covid est disponible depuis lundi.

Cette nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été entravées dans leur activité par les différentes mesures sanitaires fin 2021 et au 1er trimestre 2022 (fermeture totale des discothèques, limitation des personnes à table dans les restaurants et cafés, limitation du nombre de personnes lors d’événements, ?). Elle est destinée à plusieurs secteurs : discothèques, événementiel et culturel, ReCa et fournisseurs, tourisme, sport et transport de personnes. Le budget prévu pour cette prime est de 45 millions d’euros. Ce dispositif vient compléter les aides déjà accordées au secteur de l’hébergement touristique.

Concrètement, les montants accordés sont fixés en fonction du pourcentage de la perte du chiffre d’affaires et du nombre d’ETP sur foi d’une une comparaison de 2019 et 2021. La perte doit être d’au moins 60%. Dans ce cas, les montants s’élèvent à 5.000 euros, voire 7.500 euros selon que l’entreprise compte moins de 10 équivalents temps plein, ou dix ETP et plus.

Si l’entreprise a perdu plus de 75% sur cette même période, les montants seront de 11.000 euros (moins de 10.ETP) ou 15.000 euros (10 ETP et plus).

Un forfait de 4.000 EUR est prévu pour les entreprises nées en 2019, 2020 et 2021. Selon la secrétaire d’Etat à la Transition de l’économie, Barbara Trachte, cette prime de la Région bruxelloise est finalement ouverte suite à l’autorisation de la Commission européenne pour le cadre temporaire des aides d’État.