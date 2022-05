«Heysel 1985»: 6 million d’euros pour le film sur le drame du Heysel

Le drame du Heysel sera adapté en film pour un budget de 6 millions d’euros

Le tournage de la fiction «Heysel 1985», le film de Hans Herbots sur le drame du Heysel, commencera l’été prochain. Hans Everaert, producteur du film «Les Huit Montagnes» - actuellement en compétition à Cannes - a trouvé quelques partenaires sur la Croisette.

Les Italiens de Wildside, les Néerlandais de Topkapi et Les Films du Fleuve, la société de production des frères Dardenne seront de la partie. Le budget a été établi à six millions d’euros et le film sera distribué par Kinepolis Film Distribution.

«Heysel 1985» reviendra sur les événements tragiques qui se sont déroulés le 29 mai 1985 au stade du Heysel lors de la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions entre les Italiens de la Juventus de Turin et les Anglais de Liverpool. À l’époque, 39 personnes ont trouvé la mort lors des troubles, principalement des fans de la Juventus. Le match avait quand même été joué et remporté 1-0 par les Transalpins.

L’histoire sera racontée depuis les catacombes sous le stade où les corps et les blessés ont été entreposés. Le film contiendra également des images d’archives.

Une autre production verra le jour avant la sortie du film. Jan Verheyn travaille sur un documentaire en six parties pour la VTM intitulé «Heysel 1985 - Bloc Z». La série devrait être diffusée cet automne.