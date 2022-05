Le restaurant bruxellois Comme chez Soi perd une étoile

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès ce lundi. Le restaurant Comme chez Soi perd une étoile.

Référence pour les épicuriens, le Guide Michelin a dévoilé ce lundi son palmarès. Au Théâtre de Mons, Ruben Chrisitiuaens (25 ans), du restaurant « Vintage » à Kontich, a reçu le Young chef award. En prime, l’établissement se voit également décerner une étoile.

À Bruxelles, par contre, les nouvelles sont plus mitigées. Après avoir perdu une étoile en 2021, La Villa Lorraine by Yves Mattagne en décroche une cette année. Malheureusement le restaurant Comme chez Soi, lui, passe de deux étoiles à une. Sur les réseaux sociaux, Laurence et Lionel Rigolet, le prennent avec philosophie.

« La cuisine du cœur n’est pas celle des étoiles, mais celle que nos clients préfèrent », peut-on lire.