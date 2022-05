Vincent Kompany reste flou sur son avenir à Anderlecht

L’entraîneur des Mauves a entretenu le doute autour de son avenir dans le club bruxellois.

Vincent Kompany sera-t-il toujours l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht la saison prochaine ? Interrogé sur le sujet au micro d’Eleven Sports après le partage des Mauves contre le FC Bruges lors de la dernière journée de championnat, l’ancien Diable rouge a entretenu le suspense quant à son avenir.

« J’ai encore un contrat de deux ans. Dans les prochains jours, on va se mettre à table avec la direction pour évaluer la saison et préciser les objectifs pour la saison prochaine. On va définir, ensemble, ce qui est bon pour le club », a déclaré Kompany, qui intéressait notamment le club de Wolfsbourg. « Il y a quelques mois, vous me demandiez si le club voulait encore de moi, maintenant, vous me demandez si je vais rester. On doit prendre le temps d’analyser les choses calmement et de trouver les bonnes réponses. Et quoi qu’il arrive, c’est toujours l’employeur qui a le dernier mot. »