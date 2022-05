Casper Nielsen sur son avenir: «Je n’ai encore rien décidé»

Casper Nielsen a-t-il fait ses adieux à l’Union ?

Cela en avait en tout cas tout l’air lorsqu’il s’est fait longuement ovationner par le public saint-gillois au terme de la rencontre. « C’était un moment très émotionnel », glissait-il. « Car je sais qu’il y a la possibilité que je ne sois plus là la saison prochaine. »

Le joueur danois, fortement courtisé, a donné quelques précisions concernant son futur, sans pour autant s’avancer de trop. « Il y a toujours une chance que je reste. Mais cela fait trois ans que je suis ici. J’ai tout donné pour ce club. J’ai 28 ans et je pense qu’il y a une bonne possibilité pour moi de regarder les différentes propositions qui s’offrent à moi. Mais on verra, je n’ai encore rien décidé. »

Casper Nielsen en a également profité pour revenir sur ses trois saisons passées à Saint-Gilles, lui qui y était arrivé en 2019. « L’Union m’a beaucoup apporté. Je suis venu ici car j’aimais le projet. Et je dois être honnête, je suis tombé amoureux de ce club. Il m’a tellement donné. C’est pour cela que j’ai donné ma vie pour lui. J’ai passé tellement d’heures, tous les jours, à m’entraîner. J’étais là tôt le matin et je repartais tard le soir. Ce club signifie tout pour moi. »

Et le Danois d’enchaîner : « Durant ces trois saisons, nous avons passé des étapes folles. Quand je suis arrivé ici, je savais que c’était un nouveau projet et que j’avais la possibilité de changer la culture du club. J’ai reçu beaucoup de responsabilités. Et c’est dingue de voir jusqu’où je suis arrivé. C’est cela qui est beau en foot. Cela peut aller très vite. Ce fut en tout cas une incroyable aventure. »