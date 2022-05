Auderghem: le Jardin botanique Jean Massart, et ses 3.000 insectes, ouvert au public

23/05 14:00 → 23/05 21:00

Lundi matin, quelques averses circuleront déjà sur le pays et pourront éventuellement être accompagnées de quelques coups de tonnerre. A l'arrière, le temps deviendra temporairement plus calme, mais dans l'après-midi et en début de soirée, de nouvelles averses accompagnées d'orage se développeront, particulièrement sur la moitié est du pays. Elles pourront générer des cumuls de pluie de 10 à 20 l/m² en 1h de temps et s'accompagner de coups de vent. Le risque de grêle semble plus limité. En fonction de l'évolution des modèles, il n'est pas exclu que cette vigilance soit étendue vers le centre du pays où quelques orages sont aussi attendus, mais de moindre intensité dans l'état actuel des choses.