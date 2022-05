Union-Antwerp: Frey donne l’avantage aux Anversois (0-1, direct)

Direct

Un match sans véritable enjeu pour les Unionistes, si ce n’est conclure cette très belle saison de la meilleure des manières devant leur public…

Après une saison à dominer le championnat belge, l’Union Saint-Gilloise a vu le Club de Bruges lui brûler la politesse au pire moment et rafler les lauriers. Mais les hommes de Felice Mazzù, promus il y a un an à peine, quittent tout de même cet exercice 2021-2022 la tête haute. Et pour finir en beauté, quoi de mieux que de s’offrir l’Antwerp face à leurs fidèles et fervents supporters ?

Les compositions

Union Saint-Gilloise : Moris, François, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Lapoussin, Marcq, Nielsen, Teuma, Mitoma, Undav

Antwerp : Butez, Vines, Seck, Pacho, Almeida, Bataille, Haroun, Yusuf, Miyoshi, Samatta, Frey

La rencontre en live