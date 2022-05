La Belgian Pride a démarré à Bruxelles : des milliers de personnes présentes (photos)

Photos

Après deux ans d’absence, la Belgian Pride fait son retour samedi à Bruxelles sur le thème «Open». Le coup d’envoi a été donné à 13h au Mont des Arts devant plusieurs milliers de personnes.

Après deux ans d’absence, la Belgian Pride fait son retour samedi à Bruxelles sur le thème «Open». Le coup d’envoi a été donné à 13h au Mont des Arts devant plusieurs milliers de personnes.

Des milliers de personnes présentes. - Belga

L’artiste Mustii a ouvert les concerts. Quelques drapeaux ukrainiens étaient présents devant le podium, installé place de l’Albertine, parmi la multitude de ceux arc-en-ciel et les couleurs propres aux lesbiennes (rouge, orange, blanc, rose clair et rose foncé) et aux personnes trans (bleu, rose et blanc). Les organisateurs attendent quelque 100.000 personnes qui défileront pour leurs droits et pour célébrer la diversité dans les rues de la capitale.

Le thème «Open» appelle à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTI+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Intersexes et autres). «Après deux ans de crise sanitaire, le thème ’Open’ s’est imposé comme une évidence, mais ’Open’ appelle aussi à oser parler et oser écouter, car en 2022, il ne devrait plus y avoir de tabou autour de la sexualité ou de l’identité de genre», a mis en avant Laurent Mallet, président de l’ASBL Pride. «Un village Santé regroupe d’ailleurs des associations qui travaillent autour de ce thème pour permettre de parler facilement de sexualité, de consommation de drogues...»

Belga

Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) était présent aux côtés de nombreux élus du PS, dont la secrétaire d’État bruxelloise chargée de l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou. «

C’est un moment de retrouvailles après deux ans de pandémie et c’est un message d’ouverture, de tolérance et de vivre ensemble: la diversité fait notre richesse et il faut la cultiver», a déclaré le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort (PS).

La ministre fédérale de l’intégration sociale Karine Lalieux (PS) a relevé que «c’est important d’être là pour le PS, qui a été de tous les combats, et c’est important pour moi en tant que citoyenne qui a toujours défendu la liberté des choix de vie de chacun. Il est important de continuer à lutter contre l’homophobie qui existe encore dans nos quartiers. Même si la Belgique compte parmi les meilleurs élèves au niveau des droits, cela ne veut pas dire qu’ils sont encore totalement appliqués, dans le monde du travail et ailleurs».

La Maison Arc-en-ciel de Bruxelles appelle notamment à mettre un terme aux mutilations génitales des enfants intersexes afin de leur laisser le choix de leur identité sexuelle. L’association plaide également pour une dépsychiatrisation totale du parcours des personnes trans de 16 à 18 ans et encourage à développer une école plus inclusive par rapport à la diversité des identités.

Aux jardins du Mont des arts, le Pride Village accueille de multiples associations et la Women Stage est réservée aux artistes LGBTI+ féminines.