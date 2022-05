Anderlecht: quatre jeunes formés à Neerpede signent leur premier contrat pro (vidéo)

Les Mauves misent sur la jeunesse et plus particulièrement à sa génération 2006, avec la signature d’un premier contrat professionnel pour quatre jeunes du cru.

Quatre joueurs issus du centre de formation de Neerpede -Kaïs Barry, Aboubacar Conte, Michiel Haentjens et Lilian Vergeylen – ont signé leur premier contrat professionnel au RSC Anderlecht, a indiqué le club bruxellois vendredi.

Les quatre joueurs viennent d’être champions en U16.

« Avec Kaïs, Aboubacar et Lilian, nous injectons encore plus de talent au noyau U18 pour la saison prochaine. Nous espérons aussi qu’ils auront l’occasion de goûter à la D1B », déclare Jean Kindermans, directeur de l’académie des jeunes du RSCA « Avec Michiel, nous avons entre nos mains un gardien de but aux qualités certaines, qui nous permettra de viser le titre et la Youth League la saison prochaine », conclut Jean Kindermans.

À noter que Kaïs Barry, arrivé au RSCA en 2012, est le fils de l’ancien gardien de but de la Côte d’Ivoire Boubacar Barry Copa, qui a joué à Beveren et Lokeren.