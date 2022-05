Un Polonais risque trois ans pour un incendie criminel à l’ambassade biélorusse

Le parquet a requis, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de trois ans de prison à l’encontre d’un Polonais d’une trentaine d’années qui avait bouté le feu à l’ambassade de Biélorussie, le 8 août 2021.

Le parquet pourrait accepter un délai de probation. L’homme dit avoir commis son geste en raison de motivations politiques. Son avocat a plaidé pour une suspension probatoire ou des travaux d’intérêt général.

Les faits se sont déroulés le 8 août 2021. Le trentenaire a aspergé la porte d’entrée de l’ambassade biélorusse avec du white spirit avant d’y mettre le feu. Les dégâts se sont finalement limités à la porte et le Polonais a été rapidement interpellé. Il a reconnu les faits et a admis que le 4 août, soit quatre jours plus tôt, il avait également accroché un cadenas sur la même porte et inscrit un slogan à la craie.

« Cette nuit-là, un concierge était présent dans l’ambassade. C’est pourquoi nous parlons d’un incendie criminel de nuit dans un bâtiment habité », a déclaré le parquet. « Il y a des sanctions sévères pour ce genre de choses. Monsieur possède un casier judiciaire vierge, sans antécédents et a agi pour des raisons politiques. Pour toutes ces raisons, je peux accepter une peine de prison de trois ans avec un sursis probatoire. »

« Mon client connaissait l’ambassade et n’avait aucun moyen de soupçonner la présence de quelqu’un pendant la nuit », a plaidé l’avocat du Polonais. « Il a lui-même vécu en Biélorussie et y possède encore beaucoup d’amis polonais. Il y a une répression politique brutale en Biélorussie et la minorité polonaise y est très mal traitée. Il a voulu protester contre toutes ces choses. Cependant, il a pris conscience qu’il était allé trop loin dans ses actions symboliques. »

Le verdict tombera le 17 juin prochain.