Permis de travail aux étrangers: en nette hausse à Bruxelles en 2021

20/05 12:00 → 20/05 19:00

Aujourd'hui, une vague d'intenses pluies ou averses orageuses traversera notre pays du sud-ouest au nord-est. Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Les critères d'une alerte orange concernant les précipitations (31-50 mm en 1 h ou 41-60 mm en 6h) et les rafales (au moins 90 km/h) seront probablement satisfaits (sur une superficie suffisamment large) en provinces de Liège et de Luxembourg, mais les orages pourraient être localement violents ailleurs.