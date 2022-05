Brupartners fait des recommandations pour améliorer les soins liés à la santé mentale

Brupartners a rendu un avis d’initiative relatif à la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale. Il y fait plusieurs recommandations.

La santé mentale joue un rôle de plus en plus grand dans les incapacités de travail, dont le nombre croît d’année en année, explique jeudi Brupartners dans un avis d’initiative relatif à la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale. Dans le document, les interlocuteurs sociaux bruxellois formulent plusieurs recommandations à destination des autorités bruxelloises visant à concilier l’offre et les besoins des patients.

«La santé mentale est aujourd’hui au cœur des préoccupations», affirme d’emblée Brupartners. L’organisme poursuit en soulignant que la santé mentale joue un rôle de plus en plus grand dans les incapacités de travail, dont le nombre dépasse maintenant celui des chômeurs indemnisés. «Une bonne part de cette évolution est due aux maladies psychiques, qui sont désormais la première cause d’incapacité de travail, et même d’invalidité (maladie de plus d’une année), dans tous les groupes d’assurés (hommes, femmes, ouvriers, employés)», peut-on encore lire.»

Désireux d’apporter un maximum de solution aux patients, Brupartners s’est penché sur les solutions à apporter pour leur garantir les meilleurs soins possible. Parmi les recommandations, les interlocuteurs sociaux bruxellois pointent notamment une nécessité d’articulation entre les différents dispositifs qui dépendent eux-mêmes des différents niveaux de pouvoirs. Leur complexité étant un grand frein à l’accès à des soins corrects.

Les autres recommandations portent sur l’adéquation entre les compétences attribuées à la Région et les moyens alloués, la nécessité d’une articulation entre les différentes entités du pays, la pénurie des travailleurs, les particularités de l’offre de soins à Bruxelles, les modalités de gouvernance, le logement et l’intégration sociale. L’importance des publics plus spécifiques est également abordée avec, là aussi, plusieurs conseils les concernant.