Schaerbeek: plainte pour attentat à la pudeur et sexisme contre l’échevin De Herde

Scandale au sein de la commune de Schaerbeek. L’échevine Sihame Haddioui porte plainte contre son collègue Michel De Herde pour attentat à la pudeur et sexisme.

Tension à la Cité des Ânes et au sein de sa majorité politique. Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de l’Égalité des genres et des chances, a déposé plainte contre son collège amarante Michel De Herde, rapportent nos collègues de la RTBF. Lundi, elle a accusé l’échevin d’avoir des paroles déplacées et répétées et d’attentat à la pudeur.

Selon la plainte, Michel De Herde aurait eu des gestes déplacés envers l’écologiste assise à ses côtés lors du conseil communal en octobre 2021. Suite à cet incident, la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI) les a fait changer de place. Les propos sexistes dateraient du début de la législature, créant un climat de tension au point que Sihame Haddioui porte plainte ce lundi.

« Je ne comprends rien à cette plainte. Elle m’étonne beaucoup. Je vais défendre mon honneur car ce sont des accusations mensongères, rien n’est vrai », réagit Michel De Herde qui se dit très surpris.

Selon lui, il pourrait s’agir d’une vengeance par rapport au budget (très serré) ou d’une volonté de salir sa réputation. « Je pense que je la dérange. On a eu un marathon budgétaire. J’ai été dur, parfois rude. Elle n’a pas obtenu satisfaction sur toutes ses demandes. Peut-être qu’elle estime aussi que j’occupe trop de place auprès de la communauté musulmane et suscite chez elle de la jalousie », analyse l’échevin qui dénonce un « moyen scandaleux pour me salir ».

Il affirme n’avoir jamais travaillé avec elle et ne la côtoyer que lors des réunions du collège et des conseils communaux. « Il est évident qu’entre elle et moi, il y a quelque chose qui est définitivement rompu », conclut-il.