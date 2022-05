Deliveroo fête la Pride à Bruxelles

20/05 09:00 → 20/05 20:00

Ce jeudi après-midi et en début de soirée, une nouvelle vague d'averses accompagnées d'orages traversera la Belgique depuis le sud-ouest. Les plus fortes averses donneront des cumuls de 10 à 20 l/m². Quelques coups de vent et chutes de grêle seront possibles. Plus tard la nuit prochaine, le sud du sillon Sambre et Meuse devra composer avec de nouvelles averses orageuses localisées. Pour ce vendredi, une nouvelle alerte aux orages est déjà émise. Et il faudra être particulièrement attentif à l'évolution de la situation car les quantités de précipitations pourront être plus importantes en comparaison avec les premiers épisodes. En effet, nous pourrons facilement dépasser dans certaines régions les 30 l/m² en 1 seule heure lors des épisodes pluvieux ou orageux les plus sévères. De fortes rafales de vent pourront aussi survenir. L'avertissement risque fort bien de passer en vigilance orange si le scénario prévu se confirme.