La scène musicale Arena5 rempile pour un 2e été au pied de l’Atomium

Arena5 s’installe une nouvelle fois au pied de l’Atomium. Du 30 juin au 24 juillet, des chanteurs vont faire vibrer le Heysel.

La scène musicale Arena5 est en construction pour une deuxième édition entre les palais d’exposition du Heysel à Bruxelles. Des concerts dans tous les styles musicaux se tiendront du 30 juin au 24 juillet prochains.

C’est l’icône du jazz Herbie Hancock qui donnera le coup d’envoi d’Arena5 le 30/06, suivi par les chanteurs français Jacques et Thomas Dutronc (1/07). Le public pourra ensuite vibrer au rythme de Polo & Pan (3.07), Nile Rodgers & CHIC et Dimitri From Paris (6/07), IAM ( 15/07), MC Solar (16/07), Vianney (20/07), Alan Parsons Live Project (21/07) ou encore Gilberto Gil (24/07).

Infos et réservations: www.arena5.be/fr