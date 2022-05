«Pas de haie d’honneur à Bruges»: les supporters d’Anderlecht sont clairs

Les supporters mauves ont répondu à la demande du coach anderlechtois via une banderole accrochée à Neerpede.

Le Sporting d’Anderlecht, assuré de terminer 3e du championnat, se déplacera ce dimanche sur la pelouse du FC Bruges, officiellement champion de Belgique, pour disputer son dernier match de la saison, sans enjeu. Et lorsque Vincent Kompany avait été interrogé sur la possibilité de voir ses joueurs effectuer une haie d’honneur aux Blauw en Zwart, il avait été clair.

« Je n’oublie pas ce que nos supporters ont fait pour nous cette saison et depuis mon arrivée. Je ferai donc ce qui est bon pour eux et pas ce qui est bon pour le Club de Bruges. Si nos supporters disent qu’on doit le faire, on le fera. Mais sinon, we move on. On voudra être compétitifs sur le terrain. Le côté symbolique de tout ça est parfois un peu surestimé », avait déclaré le coach anderlechtois.

Et les supporters ont fait connaître leur position à Kompany ce mercredi, en affichant une banderole avec écrit « Pas de haie d’honneur à Bruges », au centre d’entraînement de Neerpede.