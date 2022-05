3 ans de prison pour l’ex-prêtre de Jette coupable d’escroqueries

19/05 09:00 → 19/05 19:00

En deuxième partie de nuit et ce jeudi matin, une zone orageuse assez active transitera sur le nord-ouest du pays. Très progressivement, les averses se déplaceront ensuite vers le centre et l'est du pays. En cours d'après-midi, dans l'ouest, la tendance aux averses diminuera, puis en soirée, le temps deviendra également sec sur le reste du territoire. En cas de fortes averses orageuses, des cumuls de 10 à 20 l/m2 seront possibles, de même que des coups de vent pouvant atteindre 70 km/h ainsi qu'un risque de grêle, surtout sur l'est du pays.