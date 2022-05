30 mois de prison pour être venu récupérer un trafiquant de cocaïne à l’aéroport

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un quinquagénaire à 30 mois de prison pour son implication dans un transport de drogue. Le prévenu était venu récupérer un trafiquant de cocaïne à l’aéroport de Bruxelles.

Il affirme avoir pris part à ce transport car il était sans revenu depuis la crise du coronavirus.

Le trafiquant, un Espagnol, avait atterri au Brussels Airport le 3 septembre dernier en provenance de la République dominicaine. La douane a découvert dans ses deux valises 40 paquets de cocaïne d’un kilo chacun environ. L’Espagnol a reconnu les faits et a prétendu qu’il devait remettre ses bagages à un homme qui l’attendait à l’aéroport et qui était passé par les contrôles douaniers juste avant lui.

Cet individu a pu être identifié à l’aide des images des caméras de surveillance. Il s’agit d’un Néerlandais âgé de 51 ans. Il a été interpellé aux Pays-Bas et extradé en Belgique. « Mon client est un ouvrier qui s’est retrouvé dans des difficultés financières à la suite de la crise sanitaire. On lui a proposé d’aller chercher quelqu’un à l’aéroport et il a accepté. Il imaginait bien qu’il s’agissait de drogue, mais pas de la quantité en jeu. Il a toujours été honnête dans ses déclarations et nous sollicitons une peine inférieure à trois ans », a plaidé son avocat.

Le tribunal a accédé à cette requête, infligeant 30 mois de prison au prévenu.

Quant à l’Espagnol, il avait été relâché après quelques mois de détention préventive. Il avait été condamné par défaut à 36 mois de prison.