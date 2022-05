Anderlecht: les cités-jardins en fête ces 21 et 22 mai

À l’occasion du centenaire des cités-jardins bruxelloises, Moortebeek, Bon Air et La Roue à Anderlecht seront mises à l’honneur le week-end des 21 et 22 mai. Balades guidées, expositions, animations artistiques et festives sont au programme.

À l’occasion du centenaire des cités-jardins bruxelloises, la commune d’Anderlecht, ainsi que d’autres communes bruxelloises, visit.brussels et le CIVA ont décidé de mettre en lumière ce patrimoine unique durant tout le mois de mai.

Promenades guidées, expositions, crêpes party, animations sportives et pour enfants, et plus encore seront organisés par la commune et ses partenaires. Autant d’animations pour fêter les cités-jardins anderlechtoises le week-end du 21 mai. Une bonne occasion de rappeler l’importance de ces cités-jardins dans notre histoire collective et leur présence marquante dans le paysage de notre commune.

« Les cités-jardins sont des modèles d’urbanisme intégré. Ce fut tant un modèle d’aménagement du territoire et du logement qu’un modèle social porteur de valeurs d’égalité et d’émancipation. Nous sommes heureux de pouvoir compter trois cités-jardins sur notre territoire, Moortebeek, Bon Air et La Roue, porteuses chacune d’histoires collectives et individuelles de vie à Anderlecht », souligne Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

Pour l’histoire, après la guerre 14-18, la Belgique fait face à une crise du logement sans précédent. Pour y remédier, les pouvoirs publics s’associent avec des architectes afin de créer des logements pour les classes ouvrières, leur proposant des logements modernes, confortables, dans un cadre verdoyant. Ce fut à l’époque une révolution sociale et urbaine. Les cités-jardins étaient nées.