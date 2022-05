Un homme arrêté au parc de Bruxelles: il avait harcelé physiquement plusieurs femmes

Un suspect a été arrêté pour attentat à la pudeur ce dimanche 15 mai en soirée, lors d’une soirée où il a harcelé plusieurs femmes.

Au cours de la soirée, le suspect a approché un total de trois jeunes femmes qui s’étaient brièvement éloignées pour se rendre aux toilettes. Le suspect aurait essayé d’embrasser la première victime. La jeune femme a refusé et le suspect s’est éloigné.

Un peu plus tard, cependant, il a récidivé, aussi au moment où deux autres jeunes femmes se sont éloignées. Il les a harcelées physiquement, mais là aussi, les jeunes femmes se sont défendues et ont repoussé ses avances totalement déplacées. Des amis ont alors prévenu les services de police, qui sont rapidement arrivés sur les lieux. L’homme, qui était en séjour illégal dans le pays, a été identifié et transféré au commissariat pour audition. Ensuite, il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction a été saisi qui a relaxé l’individu après audition. L’instruction est en cours.