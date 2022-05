La 6e édition du BXL Tour sera tournée vers l’inclusion

Les 40 kilomètre du BXL Tour aura lieu dimanche 19 juin 2022.

La 6e édition du BXL Tour, une course cycliste de 40 kilomètres à travers Bruxelles, aura lieu le dimanche 19 juin 2022 et sera la plateforme de plusieurs projets participatifs favorisant l’intégration sociale, ont annoncé mardi ses organisateurs.

À côté des épreuves classiques, le «On the Road to BXL Tour» offrira à une trentaine de jeunes filles les moyens théoriques et pratiques de prendre part à la course, en collaboration avec diverses associations bruxelloises actives dans le domaine du vélo. Les participantes débuteront leur formation dès le 21 mai.

« Encourager les femmes et les jeunes filles à faire du sport représente un vecteur important de socialisation et d’émancipation », note l’Échevine de la Culture et des Grands événements à la Ville de Bruxelles, Delphine Houba (PS). « Au-delà de l’enjeu essentiel de santé publique, je me réjouis de cet événement qui promeut la mobilité douce et qui participe à déconstruire les stéréotypes. »

Ligue Handisport francophone

En outre, le BXL Tour accueillera également la Ligue Handisport francophone dont les athlètes déficients pourront se lancer dans l’aventure en tandem, handbike ou tricycle à la mi-parcours. Ils franchiront la ligne d’arrivée 20 kilomètres plus loin. L’association A.M.A Jeunesse GYM permettra quant à elle à des enfants en situation de handicap (déficience mentale, visuelle, physique ou motrice) de parcourir le dernier kilomètre du parcours en queue de peloton, chacun accompagné d’un partenaire sans déficience intellectuelle.

L’itinéraire, identique à celui des précédentes éditions, traversera huit communes bruxelloises et permettra aux participants de redécouvrir des lieux emblématiques de la capitale comme l’Atomium ou le parc du Cinquantenaire.