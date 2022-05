Contrôle de vitesse à Bruxelles: il roulait à 107km/h dans une zone 30

La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles s’attaque à la conduite imprudente.

La sécurité routière est une priorité pour la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles. « Malgré nos efforts, nous avons connu ces dernières semaines une augmentation soudaine de cas de rodeo driving, c’est-à-dire une vitesse excessive et une conduite inadaptée, dans le secteur du plateau du Heysel. Bien que des mesures radicales en matière de l’infrastructure aient déjà été prises par le passé (fermeture partielle du rond-point de la place Louis Steens avec des blocs de béton), il s’avère que, avec le beau temps, les chauffards se rendent de nouveau dans le secteur et appuient lourdement sur l’accélérateur », déclare la zone de police dans un communiqué.

Dans le passé, la police, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, a mis en place une task force qui spécifiquement axée sur ce phénomène, ce qui a mené, le weekend dernier, au remorquage administratif de deux véhicules. Ce samedi 14 mai, en soirée, une patrouille a intercepté un conducteur qui roulait à une vitesse inadaptée sur le boulevard du Centenaire. Ce faisant, le chauffard, accompagné par un enfant de sept ans qui se trouvait sur le siège arrière, a mis en danger les piétons et les autres usagers de la voie publique. Le permis de conduire du particulier a immédiatement été retiré pour 15 jours et la voiture a été saisie administrativement.

Peu de temps après, une patrouille a observé un autre véhicule qui roulait à au moins 80 km/h dans la zone 30 près de l’avenue Jean Sobieski. Ce deuxième chauffard, lui aussi, faisait montre d’une conduite dangereuse et a été intercepté. Son permis de conduire a également été retiré pour 15 jours et sa voiture saisie administrativement.

107km/h

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, des contrôles de vitesse ont été effectués régulièrement dans le quartier. Au début du mois, par exemple, un conducteur a été verbalisé pour avoir roulé à 101 km/h sur l’avenue Houba De Strooper où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La chaussée Romaine, les avenue Madrid et Impératrice Charlotte, ainsi que la rue Emile Delva ont également connu des contrôles de vitesse réguliers. Dans cette dernière rue, un conducteur a été verbalisé pour avoir roulé à 107 km/h, bien que la vitesse maximale autorisée y soit de 30 km/h.

La zone de police tient à souligner que, dans les mois à venir, elle continuera à accorder une attention particulière aux infractions en matière de vitesse et de conduite inadaptée, et ce dans le but de garantir la sécurité de tous les riverains et usagers de la voie publique sur le territoire de la zone.