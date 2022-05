Un concert à Bozar ce mercredi 18 mai pour récolter des fonds

Pour fêter ses 30 ans d'existence, La Fondation Saint-Jean organise un concert le 18 mai dès 20h30 à Bozar .

Der Offenbacher, ce seront 24 musiciens, une soprano, un ténor et une comédienne qui raconteront sur scène, en musiques, en chants et en narration, l’histoire de Jacques Offenbach. Vous retrouverez notamment dans ce casting le violoncelliste Luc Tooten, la violoniste Lidia Kocharyan, la soprano Rita Matos Alves et le ténor Sébastien Romignon.

En plus, vous aidez la Fondation à récolter des fonds pour continuer à aider les enfants de l’unité de pédopsychiatrie Domino de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles.

Contre vents et marées, et même en période de pandémie, la Fondation Saint-Jean a poursuivi sa mission vis-à-vis de l’unité de pédopsychiatrie Domino. 70 à 75 enfants de 3 à 12 ans sont hospitalisés chaque année dans cette unité et leur temps d’hospitalisation va de 6 semaines à 3 mois. Durant leur séjour, la psychologue et les pédopsychiatres de la clinique tentent de renouer le contact avec l’enfant, l’invitent à parler de son mal être, de son ressenti.

Pour l’aider à s’ouvrir, il vit dans un endroit sécurisé, calme, bienveillant, rythmé par de nombreuses activités. La grande majorité de celles-ci sont prises en charge financièrement par la Fondation Saint-Jean : éveil à la musique, hippothérapie, poterie, peinture, escalade, natation, institutrices à l’hôpital, etc...

Travaux

Depuis peu, les enfants occupent de nouveaux locaux, plus spacieux, plus accueillants. Le coût des travaux estimé à 279.000€ a été pris en charge à 88% par la Clinique Saint-Jean et à hauteur de 12% par la Fondation.

Dans les prochaines semaines aura lieu l’aménagement d’un espace de jeux à l’extérieur (une première !). Pour ce projet, la Fondation financera le revêtement de sol et les jeux des enfants. Elle interviendra donc pour un montant conséquent de +/- 30.000€ .

Dans le même temps, elle poursuivra son aide à Domino en prenant en charge toutes les activités culturelles, ludiques, sportives des enfants hospitalisés ainsi que 50% du salaire de la psychologue de liaison (parents/enfants/médecins) et d’une assistante. Soit plus de 50.000€ cette année 2022.

Depuis 15 ans, la Fondation Saint-Jean aide sans relâche l’unité Domino dans lequel ont déjà transité près de 900 enfants. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous pour continuer à assurer la reconstruction de ces enfants en grande détresse psychique.