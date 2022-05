Isha et Badou Sambague en conférence à Ixelles

Isha et Badou. - Young change maker

Une conférence mélangeant le droit, la musique et le sport a lieu ce mardi 18h dans le cabinet d’avocat Freshfields Bruckhaus Deringer avec Isha et Badou Sambague en intervenants.

C’est l’association Young Change Maker qui est à l’origine de cette conférence organisée en collaboration avec le cabinet d’avocat Freshfields Bruckhaus Deringer. L’idée, c’est de promouvoir la diversité dans le secteur du juridique, en mettant en avant deux figures de la musique et du sport.

Au programme, inspiration, information et networking. Les participants pourront même décrocher des stages, des jobs étudiant ou encore se faire recruter ! Et la conférence est gratuite. L’événement a lieu ce mardi au cabinet d’avocat Freshfields Bruckhaus Dering, place du Champ de mars 5 à Ixelles, de 18 à 21h.

Isha

Isha, artiste bruxellois, est une référence du rap belge. Il connaît une jeunesse difficile dans les rues de Bruxelles et est un habitué des tribunaux. A un moment, il décide de se prendre en main et de faire sérieusement de la musique, sa grande passion. A côté pour gagner sa vie, il travaille dans une association pour venir en aide aux sans-abris. Aujourd’hui, il vit de sa musique et est le fondateur de Papa Shango un studio situé au centre de Bruxelles qui a pour mission d’aider, dans le domaine de la musique, les jeunes talents de demain.

Isha va évoquer son parcours atypique et l’évolution de sa relation avec le monde juridique.

Badou Sambague

Badou Sambague commence sa carrière en tant que footballeur de haut niveau. Il porte le maillot de l’équipe nationale du Mali. Parallèlement au football, il commence à étudier le droit à l’université. Après une blessure, il se consacre à 100 % dans le métier d’avocat mandataire sportif. Il découvre Ousmane Dembélé (champion du monde de football 2018), conseille le président et ancienne légende du football George Weah et s’occupe de Timothy Weah joueur de l’équipe national de football des USA.