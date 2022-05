Une bâche de sensibilisation aux handicaps déployée à Forest

Ce 17 mai, une bâche de sensibilisation aux handicaps sera inaugurée sur la place Saint-Denis à Forest dans le cadre de « Handicaptive’moi ». Lors de cette 7e édition de cet événement annuel diverses activités seront proposées aux passants.

Cette année, sont programmées des animations telles qu’une séance de zumba et des ateliers de jeux de société, ouvertes à tous, petits et grands, ainsi que des stands d’informations afin de sensibiliser les Forestois aux handicaps et être ainsi le moteur d’une politique allant dans le sens de l’inclusion de la personne handicapée.

L’organisation de cet événement réunit le groupe de travail handicap de la Coordination sociale de Forest (CPAS), les Services Intergénérationnel et Affaires sociales de la commune mais également les associations Altéo, Inclusion, Info-sourds, Pazhapa et Transition.

« Rencontrer l’autre, parfois ça bouscule. Toujours ça enrichit. Souvent, ça nous rend plus fort. C’est surtout cela qui me fait plaisir, la rencontre. C’est en prenant conscience de la richesse de nos différences qu’ensemble, nous pourrons mieux lutter contre toute forme de discrimination et que nous pourrons contribuer à faire de Forest une commune humaine et chaleureuse », souligne à cette occasion Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre faisant fonction, également en charge des Affaires sociales et de l’Egalité des chances.

Depuis 2014, le groupe de travail handicap de la Coordination sociale de Forest (CPAS) organise ces moments de sensibilisation à destination des Forestois. « La question du handicap est importante pour nous à Forest, et en particulier, en ce qui me concerne, au CPAS. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons voulu visibiliser cette thématique, en rassemblant les acteurs forestois dans un groupe de travail au sein de la Coordination Sociale », ajoute Nicolas Lonfils (Ecolo), président du CPAS de Forest.