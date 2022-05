Le président de Bruges avait «l’impression de lutter contre Brighton»: Mazzù répond

Vidéo

Une petite pique que le coach de l’USG a tenu à relativiser à sa manière.

En s’imposant à l’Antwerp (1-3) dimanche, le Club de Bruges s’est offert un 18e titre de champion de Belgique, le troisième d’affilée et le quatrième en cinq saisons. Un sacre conquis de dure lutte car l’Union Saint-Gilloise a failli créer la surprise jusqu’au bout cette saison.

Bart Verhaeghe, le président du FCB, a félicité son dauphin, avant de lui lancer une petite pique dans le journal Het Laatste Nieuws : « Ce club avait l’image d’une équipe qui luttait avec de faibles moyens au sommet du classement. Mais en tant qu’homme d’affaires, je vois les choses différemment. Je n’avais pas l’impression de lutter contre l’Union mais contre…Brighton, qui est un club de Premier League qui possède bien plus de ressources que nous. Et ils utilisent l’Union dans un but précis. »

Cette déclaration n’a pas fait plaisir du côté de Saint-Gilles. Mais, fidèles à leurs habitudes, plutôt que de polémiquer, les promus n’ont pas rajouté de l’huile sur le feu. « Ce que nous avons réalisé est extraordinaire, il ne faut pas l’oublier », se félicitait ainsi Felice Mazzù. « On est passé à côté de la montre en or mais réussir ce match et battre Anderlecht alors que Bruges avait été sacré deux heures plus tôt, c’est top. Les joueurs ont été grands. Merci à eux, à la direction et aux fans. On a travaillé énormément sur le mental ces derniers jours. Dommage que nous n’ayons pas été aussi efficaces contre Bruges. Bart Verhaeghe a déclaré que le Club a lutté contre Brighton et que l’Union est un faux petit ? Dans ce cas, je suis très fier d’être le deuxième classé du championnat d’Angleterre ! »