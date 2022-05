Amir Murillo exclu face à l’Union: «Parfois, le courant se coupe chez lui»

Le défenseur des Mauves a été exclu en fin de match face à l’Union.

Outre la démonstration de l’Union Saint-Gilloise, un geste a beaucoup fait parler les observateurs de ce quatrième derby de la saison entre Anderlecht et l’Union : le coup donné par Amir Murillo à Kaoru Mitoma à quelques minutes de la fin de la rencontre. Pas dans ses baskets, le défenseur panaméen a perdu son sang-froid après avoir été à l’agonie face à l’ailier Japonais. Un geste inacceptable de sa part et que tant le vestiaire que son entraîneur n’ont que très peu apprécié. D’autant que le garçon est coutumier du fait.

C’est sa troisième exclusion de la saison après avoir vu rouge contre Louvain à domicile et à l’extérieur. « On connaît son tempérament », indiquait Hendrick Van Crombrugge seul joueur à s’être présenté en zone mixte. « Parfois, le courant se coupe dans sa tête. Il n’a rien dit dans le vestiaire mais parfois un simple regard veut dire suffisamment Ce n’est pas non plus le moment de tirer sur un seul homme. »

Son geste ne restera pas sans conséquence. Murillo sera évidemment suspendu pour plusieurs rencontres et doit s’attendre à une sanction de la part du Sporting d’Anderlecht. « Je suis fâché », a reconnu Vincent Kompany en conférence de presse. « En tant que coach, je ne peux pas accepter ce genre de réaction de l’un de mes joueurs. Je ne sais pas encore ce qu’on va faire mais il est certain qu’il y aura des conséquences suite à son geste. »