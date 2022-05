États généraux de la Jeunesse à Uccle: enquête en ligne et Forum de la Jeunesse

Les États généraux de la Jeunesse se clôturent le 21 mai avec l’organisation d’un grand Forum. Cette initiative traduit la volonté d’Uccle d’être plus à l’écoute des souhaits des jeunes. Au programme : animations et ateliers divers.

Aménagement de l’espace public, propreté, enseignement, démocratie, culture, mobilité, environnement, sport… pendant 3 mois, les 12-26 ans ont été invités à participer aux États généraux de la Jeunesse pour s’exprimer sur les thématiques qui les préoccupent, définir leurs attentes et besoins, et décider d’agir. Pour ce faire, la Commune a mis en place une grande enquête en ligne et, avec l’aide de l’ASBL « Jeune et Citoyen », de nombreux ateliers dans les écoles, les associations, les quartiers et les mouvements de jeunesse. Ce processus de démocratie locale se clôturera le samedi 21 mai avec un grand Forum rythmé par les ateliers organisés par l’ASBL « Jeune et Citoyen », les échanges et le partage d’idées avec les élus, la découverte des activités existantes pour les jeunes sur le territoire ucclois, les rencontres avec d’autres jeunes et aussi un tas de festivités en tous genres (démonstration de hip-hop, DJ, kicker, food truck, bar…).

« Après le Conseil communal de la Jeunesse, Les États généraux de la Jeunesse et son Forum représentent une nouvelle opportunité pour les jeunes d’avoir un vrai pouvoir d’action pour faire évoluer les choses. C’est pourquoi nous continuons d’actionner des leviers pour les encourager et leur donner l’envie de participer activement à la vie communale », commente Valentine Delwart (MR), échevine de la Jeunesse d’Uccle.

« Dans la continuité des États généraux ucclois organisés en septembre-octobre 2021, il était essentiel d’organiser un dispositif participatif visant spécifiquement les jeunes de la commune. Ils représentent près d’un quart de la population et ont légitimement des attentes et des besoins que nous pouvons mieux prendre en compte. Avec ce dispositif innovant qui constitue une première à Bruxelles, nous espérons vraiment leur permettre de faire entendre leur voix avec des retombées concrètes mais aussi de mieux comprendre le fonctionnement d’une commune », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Participation citoyenne.