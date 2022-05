Auderghem: meilleure commune bruxelloise où il fait bon vivre

Sur base d’indicateurs statistiques, le magazine Moustique a classé les communes belges francophones les plus « accueillantes ». Auderghem est en tête parmi les communes bruxelloises.

Où fait-il bon vivre en Belgique et plus particulièrement du côté francophone du pays ? Le magazine Moustique a tenté de répondre à cette question à l’aide d’indicateurs statistiques. Chaque commune s’est vue attribuer une note au niveau de la finance, l’économie et l’emploi, la mobilité, l’environnement et le cadre de vie, l’enseignement, le logement, les services de première nécessité et la sécurité.

Au niveau bruxellois, Auderghem est en tête du classement grâce ses caractéristiques de la ville et de la campagne. Elle affiche un beau score en finance, économie, environnement, enseignement et sécurité. « Un tiers d’Auderghem est constitué de la forêt de Soignes. On a en outre une basse fiscalité », a-t-elle commenté auprès de nos collègues. En effet, la commune a fait des impôts très bas sa « marque de fabrique ».

L’enquête du magazine révèle que les communes au plus haut revenu par habitant ne sont pas forcément bien classées. Ganshoren est en deuxième place bien qu’elle soit la 9e commune au revenu par habitant le plus faible. Malgré son aspect très vert, Watermael-Boitfort arrive à la troisième marche du podium.

Ensuite viennent Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Jette. Le prix de l’immobilier positionne Uccle (8e place) et Ixelles (12e place) au milieu du classement. Le nombre très élevé de délits par habitant (dégradation de propriété, atteinte à l’intégrité physique, drogues, vols et fraudes) plombe la commune ixelloise. Bruxelles-Ville fait « pire » mais arrive en 10e position. Le magazine précise que les données de la police fédérale montrent surtout l’activité policière et ne permettent pas, seules, d’identifier la dangerosité réelle des lieux.

Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Evere, Saint-Josse atteignent respectivement les 13e, 14e, 15e et 16e places. Les trois dernières communes sont Forest, Schaerbeek et Saint-Gilles qui ferme la marche. Le manque de verdurisation et le retard scolaire en secondaire pénalisent fortement cette dernière.