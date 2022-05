966 jours plus tard, Guillaume Gillet fait son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Vidéo

Le milieu de terrain de 38 ans a signé pour une saison plus une en option. Il aura pour mission d’épauler les jeunes mauves qui vont découvrir la D1B la saison prochaine.

Dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais acté : Guillaume Gillet revient au Sporting d’Anderlecht. Un peu plus de six ans après avoir quitté la maison mauve au cœur de la saison 2015-16 pour Nantes. Le milieu de terrain de 38 ans a trouvé un accord avec la direction bruxelloise pour un contrat d’une saison plus une en option. Ce ne sera pas pour évoluer sous les ordres de Vincent Kompany mais bien sous ceux de Robin Veldman, l’entraîneur néerlandais gérant la deuxième équipe au RSCA.

En effet, le Liégeois, qui a longuement hésité à faire son retour au FC Liège, intégrera le noyau des espoirs pour les encadrer dans une D1B où Anderlecht sera l’une des quatre équipes de jeunes intégrées avec le Racing Genk, le FC Bruges et le Standard. D’après les dernières négociations entre les clubs belges, deux éléments âgés de plus de 23 ans pourront évoluer avec les noyaux espoirs de chaque club concerné. Dont Gillet qui ne sera que joueur et non membre du staff du noyau espoirs bruxellois.

Une antichambre que le milieu de terrain connaît déjà pour l’avoir fréquentée ces derniers mois avec Waasland-Beveren. Il ne sera évidemment pas non plus dépaysé en revenant à Neerpede où il a passé huit saisons entre 2008 et 2016 (NDLR : il a été prêté à Bastia en 2014-15). Avec succès puisqu’il a décroché pas moins de quatre titres de champion de Belgique – les supporters se souviennent toujours de son fameux penalty du titre contre Bruges lors de l’exercice 2011-12 – mais également la dernière Coupe de Belgique du club en 2008. Là aussi il avait trouvé le chemin des filets. L’un de ses 62 buts en 330 matchs avec le RSCA.

Après son passage dans la capitale, Guillaume Gillet a connu plusieurs expériences à l’étranger – Nantes, l’Olympiacos et Lens – avant de revenir en Belgique du côté de Charleroi entre 2020 et 2022. Du haut de ses 20 ans de carrière, son expérience sera évidemment une énorme plus-value dans un deuxième noyau anderlechtois qui en aura grandement besoin face aux routiniers de la D1B.

« C'est fantastique de revenir dans le club de mon cœur », explique le joueur sur le site internet du club. « Neerpede regorge de jeunes talents et la vision du club et de Peter Verbeke sur leur développement m'a vraiment séduite. Je veux apporter ma contribution en offrant mon expérience à la future génération. »