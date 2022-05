Deux vols à main armée sur des pharmacies à Etterbeek et Ixelles: l’auteur arrêté

Le 26 avril, les patrouilles de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) ont arrêté un homme qui venait de voler dans deux pharmacies…

Le 26 avril, en début d’après-midi, les patrouilles de la zone de police Montgomery ont été requises suite à un vol à main armée ayant eu lieu dans une pharmacie située à Etterbeek. L’auteur, armé d’un pistolet, aurait menacé le pharmacien d’une arme de poing, ainsi que sa collègue et une cliente. Il a exigé qu’on lui remette le contenu de la caisse. La somme remise par le pharmacien ne lui semblant pas suffisante, l’auteur a jeté l’argent sur le comptoir avant de quitter les lieux.

Les policiers ont rapidement pu obtenir un signalement assez précis de l’auteur et les recherches ont été immédiatement lancées.

Quelques minutes plus tard, des collègues de la maison de police d’Etterbeek en patrouille dans le quartier et arrivés en renfort ont repéré un homme qui correspondait à la description obtenue à 500 mètres du lieu des faits. À la vue des policiers, l’homme a sorti à un pistolet noir de sa poche, qu’il a posé à terre en criant que c’était une arme factice, ce qui s’avérera exact.

Il avoue

Un fait similaire avait eu lieu une demi-heure auparavant, sur la commune d’Ixelles, dans une autre pharmacie, par un auteur correspondant à la même description.

Ce dernier a avoué la totalité des faits. A.J.F, âgé de 39 ans, est connu des services de police et avait pu quitter la prison quelques mois plus tôt. Il a été mis à disposition du procureur du Roi de et à Bruxelles. Il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à l’audience du 20 mai prochain.