La LEZ a rapporté 15,5 millions d’euros depuis son instauration à Bruxelles

16.000 amendes dressées en 2021 pour non respect de la LEZ. - Isopix / E.G.

Tous les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les essence Euro 1 d’avant 1997 ne peuvent plus circuler en région bruxelloise sauf autorisation. La zone de basses émissions (LEZ), instaurée en 2018, a depuis généré plus de 15 millions d’euros.