Anderlecht sera certain de jouer la Coupe d’Europe s’il bat à nouveau l’Antwerp

Si Anderlecht s’impose contre l’Antwerp ce jeudi soir (20h30), il est certain de terminer les « Champions Playoffs » sur le podium. Avec au minimum un ticket pour le troisième tour préliminaire de la Conference League.

Jusqu’à la 59 e minute de Genk – Charleroi et le but contre son camp de Ken Nkuba, Anderlecht et l’Antwerp avaient le sourire. Si la formation limbourgeoise n’était pas venue à bout des Carolos mardi soir, Anderlechtois et Anversois étaient assurés d’une qualification européenne pour la saison prochaine peu importe l’issue de leur duel pour la troisième place en « Champions Playoffs ». Pour la bonne et simple raison que si Genk ne s’était pas imposé, Gand aurait été officiellement vainqueur des « Europe Playoffs ». Conséquence : les Buffalos ayant remporté la Coupe de Belgique et le ticket pour les barrages de l’Europa League qui va avec, le barrage face au quatrième des Playoffs 1 – pour décrocher un ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League – aurait été annulé. De quoi soulager le dernier de classe des PO1.

Un scénario encore sur la table. A deux journées de la fin, Gand, qui joue parfaitement son rôle d’arbitre, possède quatre points d’avance sur Genk, son dernier adversaire. Avec un duel programmé dimanche entre les deux principaux intéressés à la Cristal Arena.

Ce suspense étant toujours d’actualité, cela réévalue le duel entre Anderlechtois et Anversois pour la troisième place assurant d’un strapontin pour le troisième tour préliminaire de la Conference League. Un ticket que le Sporting peut s’adjuger ce jeudi soir en cas de succès face au « Great Old ». Même si l’Antwerp pourrait théoriquement revenir à hauteur des Mauves lors des deux dernières journées, il resterait derrière le Sporting puisqu’il a bénéficié de l’arrondi supérieur lors de la division des points au terme de la phase classique.