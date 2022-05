Club Bruges-Union: les deux camps poussent pour prendre l’avantage (0-0, direct)

Direct

L’Union Saint-Gilloise arrivera-t-elle à faire oublier son faux-pas du week-end ou le Club de Bruges fera-t-il un grand pas vers le titre de champion de Belgique ?

Le premier set entre l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, disputé ce week-end, a été remporté par le deuxième cité. Trois petits jours à peine plus tard, les hommes de Felice Mazzù ont l’occasion de rectifier le tir et de déjà reprendre leur place de leader. Mais, en face, De Ketelaere et ses camarades ne comptent pas se laisser faire car, en cas de victoire, ils pourraient prendre une très belle option sur le titre…

Les compos

Bruges : Mignolet, Mata, Mechele, Hendry, Sobol, Buchanan, Odoi, Vanaken, Balanta, Lang, De Ketelaere.

Union : Moris, Bager, Burgess, Machida, Mitoma, Lazare, Nielsen, Teuma, Lapoussin, Vanzeir, Undav.

La rencontre en live