Des peines de 2 à 10 ans de prison requises en appel dans le dossier «Gitans»

Le parquet fédéral a requis des peines entre deux et 10 ans de prison, mercredi, devant la cour d’appel de Bruxelles, dans un vaste dossier d’escroqueries autour de la vente de voitures d’occasion. Les prévenus sont du milieu des gens du voyage.

En première instance, en novembre 2021, septante des quatre-vingts prévenus, pour la plupart issus de la communauté des gens du voyage, ont été condamnés à des peines jusqu’à sept ans de prison ferme. Vingt d’entre eux comparaissent actuellement devant la cour d’appel pour être re-jugés.

Quatorze des prévenus condamnés en première instance ont fait appel, tandis que six autres ont fait l’objet d’un appel du parquet fédéral. En novembre dernier, six prévenus avaient écopé de peines de six à sept ans de prison ferme, les autres avaient écopé de peines moins élevées et assorties d’un sursis total ou partiel. D’autres encore avaient écopé de peines de travail ou bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation. Par ailleurs, une dizaine de prévenus avaient été totalement acquittés.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait également prononcé des amendes pénales jusqu’à un peu plus de 30.000 euros et des confiscations pour un montant total d’un peu plus de 4 millions d’euros.

Mercredi, le parquet fédéral, estimant que certaines peines prononcées par le premier juge ne sanctionnaient pas suffisamment sévèrement certains prévenus, a requis une aggravation de ces peines, devant la cour d’appel. Il a réclamé des condamnations entre deux et 10 ans de prison pour des préventions telles que l’escroquerie, l’extorsion, l’organisation criminelle, le faux, le recel mais aussi la corruption.

L’enquête dans ce vaste dossier remonte à 2019. En mai, une mobilisation considérable de forces de police avait mené à des perquisitions sur des sites occupés par des gens du voyage et à l’interpellation de nombre d’entre eux, à Bruxelles, dans le Hainaut et en France. La police avait procédé à l’interpellation de dizaines de personnes et à la saisie de 90 caravanes, 91 voitures et 34 biens immobiliers, ainsi qu’à la saisie de bijoux, d’argent liquide et d’armes.

Les suspects arrêtés, principalement vendeurs de voitures, ont ensuite été renvoyés devant le tribunal pour répondre d’escroqueries sur le marché du véhicule d’occasion. Des policiers et des agents de la DIV ont aussi été renvoyés devant le tribunal pour corruption.

Selon la thèse du parquet fédéral, les prévenus ont constitué une organisation criminelle qui a mis en place un système d’escroquerie à grande échelle, dans les procédures d’achat et de revente de véhicules d’occasion, entre 2014 et 2019. Un nombre de 504 arnaques au préjudice de particuliers qui vendaient leur voiture a été relevé, mais plusieurs n’ont toutefois pas été établies par le premier juge. Selon un même modus operandi, les prévenus répondaient aux annonces de ces particuliers et se rendaient sur place pour voir les véhicules et convenir d’un prix. La moitié était payée en liquide et déclarée sur une facture de vente et la seconde partie était payée en noir sur un compte bancaire. En réalité, les prévenus montraient, sur un smartphone, une fausse confirmation d’envoi de virement. Les victimes ne recevaient jamais cette partie du montant de la vente.

D’autres prévenus, notamment des policiers et des employés de la DIV, corrompus par les premiers, se servaient ensuite du pouvoir octroyé par leur fonction pour faciliter la revente et l’exportation des véhicules acquis via cette escroquerie.