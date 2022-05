Justine Henin, Caroline Desir et Paul Magnette: 3 interviews à regarder ce dimanche

Vidéos

Chaque semaine, nous recevons, dans notre studio, les acteurs qui font l’actualité. Cette semaine, Justine Henin, Caroline Desir et Paul Magnette ont répondu, longuement, à nos questions. Vous avez loupé ces trois interviews ? Pas de souci : le dimanche, c’est séance de rattrapage…

JUSTINE HENIN

Début de semaine, l’ancienne championne olympique, Justine Henin, présentait sa nouvelle Fondation dont le premier projet vise à soutenir l’action « Gym & Joy » mise en place à la Clinique CHC du MontLégia à Liège. Le but : permettre à des enfants de faire face à leur grave maladie via le sport encadré. L’occasion, pour elle, de venir dans notre studio présenter sa fondation. Mais aussi de discuter de Roland-Garros qui arrive, de ses nouveaux projets... Et même de répondre aux interpellations qu’elle a reçues de la part de Jean-Michel Saive et même Filip Dewulf.

CAROLINE DESIR

En visite dans notre studio, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a donné un aperçu de la prochaine année scolaire qui ne sera pas marquée que par les nouveaux rythmes scolaires. Il y aura l’arrivée du tronc commun en 1re et 2e primaire...

PAUL MAGNETTE

Le président du PS est aussi passé par notre studio digital. Paul Magnette a, bien sûr, parlé de pouvoir d’achat et il s’est déjà positionné pour 2024 : si on le lui demande, il acceptera d’être Premier ministre…

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles interviews...