Kompany: «Je veux toujours tout gagner, mais la saison d’Anderlecht est réussie»

Les Mauves peuvent s’assurer de la troisième place contre l’Antwerp ce jeudi (20h30).

Large vainqueur du premier duel en quatre jours à l’Antwerp dimanche (0-4), le Sporting a une belle occasion de terminer le travail jeudi soir (20h30). Un match pour lequel Vincent Kompany laisse toujours planer le doute sur le retour ou non de Van Crombrugge.

Néanmoins, en cas de victoire contre le club de la Métropole, le RSCA sera assuré de finir la saison sur le podium et donc d’avoir un ticket pour la Conference League la saison prochaine. Mais, malgré l’écart entre les deux équipes au Bosuil, Vincent Kompany se méfie de la bête blessée. « Impossible de voir débarquer sur la pelouse avec des fleurs », avance le T1. « Je connais bien les caractères du noyau anversois. Je connais personnellement des garçons comme Faris Haroun et Radja Nainggolan. Ce sont des joueurs qui réagissent après une telle défaite. »

D’autant que l’enjeu est de taille avec cette troisième place synonyme de Coupe d’Europe assurée la saison prochaine sans devoir attendre soit la victoire de Gand en Playoffs 2, soit de gagner un barrage contre Genk. S’il est bien conscient de la différence entre les deux scénarios, Vincent Kompany n’a pourtant pas besoin d’attendre l’issue du championnat pour se positionner sur la réussite ou non du Sporting durant l’exercice 2021-22. « Comprenez-moi bien, j’ai toujours envie de gagner tous les matchs, mais, pour moi, la saison d’Anderlecht est réussie », avance le coach avant de développer. « C’est difficile à entendre avec le logo que nous avons sur la poitrine et alors qu’on sera troisième ou quatrième et qu’on a perdu une finale de Coupe aux tirs au but mais le contexte et la situation à Anderlecht ont complètement changé par rapport au passé. Quand je vois l’évolution de nombreux jeunes comme Kana, Debast ou Arnstad, c’est le plus important. C’est notre projet et notre plan. On se reconstruit en solutionnant les erreurs du passé. On est sur la bonne voie. Bien sûr je peux entendre que les supporters veulent juste gagner et encore gagner mais la situation a changé. »