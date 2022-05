La Défense, Actiris et Bruxelles Formation collaboreront désormais

La Défense, Actiris et Bruxelles Formation viennent de signer un accord de collaboration. Cette convention a pour objet la mise en place d’une collaboration dans le cadre de l’engagement de personnel répondant aux besoins de la Défense.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le ministre régional de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt (DéFI) ont signé mardi une convention de coopération entre la Défense, Actiris, et Bruxelles Formation. Cet accord vise à promouvoir la coopération entre les différentes institutions publiques dans le domaine du travail et de l’emploi.

L’armée recrutera des milliers de collaborateurs au cours des prochaines années. Selon la Défense, elle compte en permanence entre 3.000 et 3.500 personnes en formation.

« Aujourd’hui nous formalisons notre collaboration avec la Région bruxelloise. Cette collaboration permet d'augmenter les possibilités qu'offrent Actiris et le VDAB et permet à la Défense de se présenter aux chercheurs d’emplois bruxellois. Avec mon projet politique de reconstruction de la Défense centré sur son personnel, il était nécessaire d’optimiser les processus pour informer, engager et former les futurs collaborateurs potentiels de la Défense. Ces partenariats avec chacune des Régions permet de tenir compte des spécificités régionales tout en permettant à la Défense de jouer davantage son rôle en termes d’emplois, de formation et de perspectives de carrière. Faire renouer la Défense avec son rôle d’ascenseur sociale et de pourvoyeur d’avenir est l’un de mes projets pour le département », déclare Ludivine Dedonder.

200 fonctions

L’objectif à terme est de permettre à davantage de Bruxellois d’y décrocher un emploi. Selon la Défense, près de 200 fonctions de recrutement comme militaire et de nombreuses fonctions comme fonctionnaires civils, ouvertes en 2022, concernent des quartiers militaires situés en Région-capitale.

Les organismes publics bruxellois d’emploi et de formation s’engagent à proposer à la Défense une offre de services intégrée répondant à ses besoins en ressources humaines et permettant de faciliter l’accès à l’emploi des chercheurs d’emploi bruxellois: l’information des chercheurs d’emploi; leur orientation vers les métiers accessibles; l’organisation d’événements; la mobilisation des chercheurs d’emploi; ainsi que la formation des candidats et travailleurs.

« La Défense recherche des centaines de collaborateurs. À Bruxelles, Actiris dispose de la plus grande réserve de talents. Ce nouvel accord va donc permettre d’augmenter le taux d’emploi des Bruxellois, notamment grâce à la transmission de toutes les offres d’emploi à Actiris. C’est le meilleur moyen pour, à la fois, répondre aux vacances d’emploi et permettre à plus de Bruxellois de décrocher un emploi », se réjouit Bernard Clerfayt.

Plus de visibilité

Cet accord de collaboration permettra aussi d’augmenter la visibilité des métiers militaires en Région bruxelloise.

La Défense transmettra l’ensemble des offres d’emploi sur le territoire de Bruxelles à Actiris. L’office bruxellois en assurera une diffusion large auprès de son public. Actiris s’engage de son côté à présenter des chercheurs d’emploi «labellisés» pour chaque offre d’emploi. La présélection des candidats est assurée par du personnel d’Actiris spécialisé.

Bruxelles Formation adaptera ou développera, pour sa part, son offre de formation en fonction des besoins de la Défense.

La Défense s’engage également à former des chercheurs d’emploi en alternance dans des métiers du secteur de la construction, de la mécanique et de l’informatique, etc.

« Cette collaboration entre la Défense et la Région doit permettre à l’ensemble des chercheurs et chercheuses d’emploi bruxellois qui le souhaitent d’accéder à la variété des emplois vacants au sein de la Défense. Il s’agit donc d’élargir leurs opportunités de carrière en leur faisant mieux connaître les métiers de la Défense », réagit Rudi Vervoort.