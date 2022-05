Officiel: Zeno Debast prolonge au Sporting d’Anderlecht jusqu’en 2025 (vidéo)

Vidéo

Le RSCA fait, de nouveau, confiance en sa jeunesse.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le jeune Anderlechtois Zeno Debast sera Mauve pour 3 saisons supplémentaires. Le RSCA vient de l’annoncer dans un communiqué.

Le jeune Belge est évidemment ravi de la nouvelle : « Mon plus grand souhait était de m’asseoir un jour dans ce vestiaire, de m’entraîner sur ces terrains, de jouer mes premiers matches dans ce stade. J’ai vu des gars comme Youri Tielemans et Leander Dendoncker y parvenir devant moi. J’ai toujours rêvé de pouvoir faire mes débuts avec le club de mon cœur, tout comme eux. Mais il est également important que nous, les jeunes joueurs, restions patients jusqu’à ce que le bon moment arrive. C’est désormais chose faite, mais c’est maintenant à moi de poursuivre le travail entamé ici et d’inscrire mon nom dans la belle histoire de ce club. »

De son côté, Peter Verbeke, le CEO, explique que le futur de la défense anderlechtoise est bien Zeno : « Il y a peu de défenseurs centraux qui soient aussi bons au ballon que Zeno. Physiquement, il a encore une marge de progression et nous allons maintenant y travailler ensemble. Zeno montre que le travail et la patience sont les bons moyens pour atteindre le succès. Après tout, il y a peu de clubs européens comme le RSC Anderlecht qui permettent à autant de jeunes joueurs de la maison de débuter au plus haut niveau. »

Une bonne nouvelle, donc, pour le Sporting.