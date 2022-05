Un magasin Aldi flambant neuf va ouvrir ses portes ce mercredi à Koekelberg

Ce mercredi à Koekelberg, le long de la chaussée de Gand, un magasin Aldi complètement renouvelé, élargi et durable ouvrira ses portes à Koekelberg.

Les travaux pour le nouveau magasin ont débuté en octobre de l’année dernière. Sept mois plus tard, les Bruxellois peuvent à nouveau faire leurs courses dans le magasin à partir du mercredi matin à 8 h 30. « Nous sommes très fiers de ce projet », dit Dagmar Bernaers, Manager Expansion chez Aldi. « Avec une surface de vente d’environ 1 100 m², le nouveau magasin s’est considérablement élargi par rapport à l’ancien magasin (+/- 900 m²). »

Aldi

À cet égard, trois nouveaux collaborateurs ont rejoint l’équipe qui compte désormais 13 personnes au total.

Magasin durable avec espaces verts

Lors de la construction du nouveau magasin, une attention accrue a été accordée à la durabilité du bâtiment. Ainsi, l’ensemble de l’éclairage fonctionne à LED. Un système de récupération de chaleur a été installé et la réfrigération est effectuée à l’aide d’un réfrigérant plus durable au CO2. Le toit sera équipé de plus de 260 panneaux solaires, l’équivalent de la consommation annuelle de 26 ménages. De plus, le toit et les murs d’Aldi Koekelberg se colorent en vert. Aldi a installé un toit vert et une partie des murs sera habillée de plantes grimpantes.

Sur le parking, Aldi a pris des dispositions pour l’installation de deux bornes de recharge pour les voitures électriques. Les clients qui se rendent au magasin à vélo n'ont pas été oubliés non plus. Aldi a construit un abri à vélos spacieux et couvert à côté du magasin avec +/- 17 emplacements.

Nouvel agencement misant sur le rayon frais

Le nouveau magasin met clairement l'accent sur le rayon frais. La gamme de produits frais occupe désormais une place de choix à l'avant du magasin. Le client bruxellois pourra dorénavant immédiatement profiter de la gamme de fruits et légumes, de viande fraîche et de poisson frais dès son entrée en magasin. De cette manière, le discounter crée une véritable expérience de marché frais. Outre les fruits et légumes frais, il y a davantage de produits convenience tels que les salades préparées, les jus de fruits frais et autres plats et boissons préparés.